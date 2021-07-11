Нефть дешевеет на опасениях из-за коронавируса

Массовая вакцинация и рост экономической активности в крупных странах, особенно в США, поддерживают спрос на "черное золото", несмотря на возобновившийся подъем заболеваемости COVID-19 во многих регионах мира. Однако распространение нового штамма "дельта", а также отсутствие соглашения ОПЕК+ относительно объема добычи с августа создают неопределенность на рынке.

Нефть слабо дешевеет в понедельник после существенного подъема по итогам предыдущей сессии благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $75,44 за баррель, что на $0,11 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,43 (1,9%) - до $75,55 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,51 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на $1,62 (2,2%) - до $74,56 за баррель.

Как Brent, так и WTI на прошлой неделе подешевели на 0,8%.

"Статистика по-прежнему указывает на существенный рост спроса на нефть, однако инвесторы все больше обеспокоены потенциальными последствиями распространения нового штамма COVID-19", - отмечает аналитик Australia and New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. "Вопросы относительно добычи ОПЕК+ усиливают неопределенность", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.