Еще в первые послевоенные дни азербайджанские военнослужащие сделали символическую коллективную фотографию на фоне имения Абдулкерим бека Мехмандарова в освобожденной от оккупации Шуше. Символизм этой фотографии заключается в том, что именно в этом здании более века назад был проведен первый съезд Карабах ского отделения партии «Дифаи», или « Карабах ского Меджлиса единения», созданного на основе мусульманского общества «Гидаят», которое противостояло территориальным претензиям армян.

После блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне в обществе стремительно возрос интерес к истории Карабах а и, в частности, города Шуша, которая испокон веков была культурной столицей Азербайджана.

Однако в последнее время с подачи некоторых сайтов в обществе начало формироваться ошибочное мнение, что этот примечательный дом в Шуше принадлежит первому военному министру Азербайджана известному генералу Самед беку Мехмандарову, который при этом в Шуше никогда не жил.

В редакцию haqqin.az, обратился один из потомков рода Мехмандаровых, известный дирижер и выпускник Венской консерватории Мустафа Мехмандаров, который решил внести ясность в ситуацию.

По его словам, известный бекский род Мехмандаровых имеет отношение к Панах Али Хану. Впоследствии один из представителей рода - Садых бек Мехмандаров покинул родную Шушу и переехал в Ленкорань.

«В Ленкорани и родился будущий первый военный министр Азербайджана известный генерал Самед бек Мехмандаров. Самед бек вырос в Ленкорани, а большую часть жизни прожил в России. Известный дом, который часто показывают в телевизионных сюжетах, относится к семье Керим бека Мехмандарова и его супруги - персидской принцессы Зари ханум Каджар», - сказал Мустафа Мехмандаров.

Что касается Керим бека Мехмандарова (haqqin.az писал о нем в статье «Он спас Шушу от холеры и армян - история о другом Мехмандарове»), то он был одним из первых азербайджанцев, получивших высшее медицинское образование. Он также был руководителем карабахского отделения «Дифаи». Керим бек Мехмандаров остался в памяти карабахцев как врач, безвозмездно лечащий людей и защищающий народ от армянских агрессоров.