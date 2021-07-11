Госфонд соцзащиты о росте поступлений по взносам на социальное страхование
Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 2,21% (57 млн манатов) и составили 2 млрд 614,2 млн манатов. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Согласно информации, поступления по взносам на социальное страхование выросли на 7,88% (134,12 млн манатов) и составили 1 млрд 836,85 млн манатов.
Годовой прогноз по поступлениям выполнен по бюджетным организациям на 104,54%, по небюджетному сектору - на 114,42%.