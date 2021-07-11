Kapital Bank продолжает сотрудничество с Босфорским университетом

Академия человеческого капитала Kapital Bank и Босфорский Университет - расположенный в Турции один из самых престижных университетов мира, реализуют уникальный проект. Программа развития лидерства под названием «Mükəmməl Menecment» («Совершенный менеджмент»), проходящая в формате mini-MBA, нацелена на усиление кадрового потенциала банка.

9 июля 2021 года в Стамбуле состоялась церемония закрытия программы — «Выпускной вечер». Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев рассказал о значимости программы и подчеркнул, что инвестиции в обучение сотрудников являются одним из приоритетных направлений для банка.

Ректор Университета Босфор профессор Мелих Булу рассказал о взаимовыгодности сотрудничества между двумя организациями и назвал это сотрудничество примером братства между странами. «Выпускной вечер» завершился вручением дипломов участникам и неофициальной частью в университете.

Информация о «Выпускном вечере» также была опубликована на сайте вуза – https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/yonetimde-mukemmeliyet-programi-mezunlarini-verdi.

«Это второй раз, когда в рамках сотрудничества с Босфорским Университетом 20 сотрудников банка, занимающих различные руководящие должности, в течение 7 месяцев проходили обучение под руководством профессорско-преподавательского состава университета и опытных экспертов банка. В связи с пандемией, охватившей весь мир в 2020 году, часть занятий прошла в режиме онлайн. Несмотря на то, что такой формат является относительным новшеством как для университета, так и для нас, мы остались полностью довольны ходом и результатами обучения. Участники сдали экзамены и в конце подготовили исследовательский проект. Уверена, что полученные знания внесут положительный вклад в повседневную трудовую жизнь наших сотрудников», — отметила директор департамента по управлению человеческими ресурсами Kapital Bank Фаргана Мамедова.

Следует отметить, что данный проект впервые был реализован в 2019 году. В нем приняли участие работающие на различных руководящих должностях 18 сотрудников Kapital Bank, им также были вручены соответствующие дипломы.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.