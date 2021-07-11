В UNEC создали Центр исследования устойчивого развития и зеленой экономики имени Низами Гянджеви

С целью оказания поддержки устойчивому социальному развитию и зеленой экономике в стране, а также внесения вклада в Год Низами Гянджеви в UNEC создан Центр исследования устойчивого развития и зеленой экономики имени Низами Гянджеви.

В центре предусмотрено вместе с местными и зарубежными высшими учебными заведениями, исследовательскими центрами, государственными и частными секторами, а также неправительственными организациями принимать участие в международных проектах по устойчивому развитию и зеленой экономике, проводить исследования в этой сфере, подготовить инструкторов, специалистов и др.

С этой целью при участии представителей Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства экономики, поддержке Европейского союза и координации OECD и участии UNEP, UNIDO, UNECE и WB для стран Восточного партнерства ЕС состоялись встречи с местными координаторами в области зеленой экономики.

Напомним, в рамках 3-й Международной научной конференции магистров и докторантов, организованной на тему «Низами Гянджеви и устойчивое развитие», как продолжение и результат «workshop», посвященное теме «Зеленые города и зеленые перспективы развития», было принято решение о создании в UNEC Центра исследования Устойчивого развития и зеленой экономики.