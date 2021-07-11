Ученые: курение вейпов разрушает легкие

В ходе исследования они изучали на лабораторных крысах, как курение вейпов сказывается на состоянии легких.

"Мы разделили грызунов на три группы: контрольная группа, группа, подвергавшаяся воздействию паров безникотиновой курительной смеси, и особи, на которых мы изучали действие паров аналогичной смеси, но с содержанием никотина в концентрации шесть миллиграммов на миллилитр", — рассказал доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени Георгиевского КФУ Леонид Алиев.

По его словам, через 40 дней у крыс возникли биохимические изменения — значительно повысился уровень активности так называемых трипсиноподобных протеиназ (ферментов, расщепляющих молекулы белков), в результате чего начался процесс разрушения белков легочной ткани.

Исследование показало, что никотиновые смеси оказывают более тяжелое воздействие на организм — это подтверждается тем, что уровень активности трипсиноподобных протеиназ оказался почти на 50 процентов выше, чем при вдыхании не содержащих никотин аналогов. Но и безникотиновые пары электронных сигарет приводят к снижению факторов защиты легких, предупреждают специалисты. Вред от таких паров объясняется присутствием в них токсичного газа формальдегида.