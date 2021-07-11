МЧС: Психологическую помощь получили около 1 800 участников Отечественной войны

До настоящего времени психологическую помощь получили около 1 800 раненых участников Отечественной войны, членов семей шехидов и пострадавших от террора.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, об этом сказала заведующая отделом медицинской и психологической помощи МЧС полковник-лейтенант медицинской службы Ханым Софиева.

Она отметила, что в Гяндже психологическая помощь оказана 225, в Барде - 245, в Лянкяране - 144, Габале – 125 гражданам.

По ее словам, с 13 июля начнется прием граждан этих категорий в Сумгаите.