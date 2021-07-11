Парламентские выборы в Молдове: Кишинев берет курс на Запад

По итогам парламентских выборов в Молдове партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Майю Санду, получит около 52,72% голосов, или абсолютное большинство мандатов. Об этом свидетельствуют предварительные результаты Центризбиркома страны, опубликованные утром 12 июля.

По предварительным подсчетам, после перераспределения голосов партий, которые не прошли в парламент, PAS получит 63 из 101 мандата. Это означает, что она сможет самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения, передает Интерфакс.

По данным результатов обработки 99,86% протоколов для голосования, PAS получает около 52,72% голосов, Блок коммунистов и социалистов бывших президентов Молдовы Владимира Воронина и Игоря Додона - чуть более 27,24% и партия "Шор" - 5,75% голосов избирателей.

Блок коммунистов и социалистов получит 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов.

Окончательные результаты выборов будут подведены до 19 июля. Конституционный суд рассмотрит вопрос об утверждении результатов выборов до 25 июля.