Сулейманов пришел в гости и украл 13 тысяч манатов
Сотрудники Габалинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого в совершении кражи, сообщили haqqin.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, в одном из домов в селе Зараган было украдено 13 тыс. манатов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении кражи был задержан родственник потерпевшего, неоднократно судимый ранее по различным статьям УК житель Агджабединского района Амиль Сулейманов.
В ходе расследования было установлено, что после совершения кражи гостивший в этом доме А.Сулейманов поехал в Баку и израсходовал 13 тыс. манатов за несколько дней на личные нужды.
По факту проводится расследование.