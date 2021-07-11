Коронавирус в России: свыше 25 тысяч новых зараженных и 710 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 140, до 5 808 473, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 429. Всего уже выздоровели 5 216 648 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки составило 710 против 749 днем ранее. Всего от инфекции умерли 143 712 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%, следует из данных штаба.