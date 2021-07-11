Азербайджанцы купили сотни объектов в Турции

Граждане Азербайджана в январе - июне 2021 года приобрели в Турции 593 объекта недвижимости, что на 162 больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

В июне граждане Азербайджана приобрели в Турции 164 объекта недвижимости, что на 94 больше, чем в аналогичный месяц 2020 года.

В июне в Турции был продан 134 731 объект недвижимости, что на 29,1 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В июне иностранцы приобрели в Турции 4 748 объектов недвижимости, что в 1,8 раза больше по сравнению с тем же месяцем 2020 года.