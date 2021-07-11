Азербайджанские банкиры купили пакет акций лондонской финансовой компании за £400 миллионов

40 процентов акций компании Credinvest, базирующейся в Лондоне и осуществляющей деятельность в сфере секьюритизации кредитов на основных международных фондовых рынках, приобрел банковский фонд, созданный при участии основной банковской группы из Азербайджана. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на издание Ritz Gerald, с делка нацелена на выход этой банковской группы Азербайджана на сектор секьюритизации коммерческих кредитов.

Необходимое примечание: секьюритизация - это финансирование определенных активов путем выпуска ценных бумаг. Термин произошел от английского слова securites – «ценные бумаги». Секьюритизируемыми предметами могут быть ипотечные кредиты, автокредиты, лизинговые активы и т.д.

А методы секьюритизации таковы: допустим, любой банк или компания имеет портфель кредитов по ипотечным, лизинговым договорам и т.д. Чтобы освободить все эти средства, кредитор может выпустить личные долговые ценные бумаги, обеспеченные этими активами. Альтернативным вариантом здесь является создание специализированной компании. Например, акционерного общества, которому эти активы продаются. Это предприятие финансируется за счет продажи собственных активов. Тем самым основная компания снижает свои риски и получает дополнительные финансовые возможности.

Издание пишет, что Standard and Poor's отмечает, что объем коммерческих кредитов превысил $ 830 млрд.

Как указывает издание, покупка банковской группой Азербайджана акций одной из немногих независимых секьюритизационных компаний, существующих на рынке, является «необычным выбором». Хотя Credinvest молодая секьюритизирующая компания, но для размещения кредитных траншей на рынке ценных бумаг она создала несколько акционерных обществ, используя свою независимость от банковских групп.

В последнее время Credinvest запустила первый в Европе и США механизм секьюритизации недвижимости в гостиничном и туристическом секторах.

Условия сделки между Азербайджанской банковской группой и Credinvest являются конфиденциальными, но пакет акций был продан за 400 миллионов фунтов стерлингов (556 миллионов долларов). Это рекордная сумма для независимой компании по секьюритизации. Новый акционер может блокировать принятие важнейших решений и назначать своих представителей в совет директоров, даже если он не владеет контрольным пакетом акций компании.

Компания уже созвала собрание акционеров для назначения новых членов Совета.