В Физули взорвался кассетный боеприпас: есть раненый
12 июля около 11:00 в прокуратуру Физулинского района поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории района один человек подорвался на мине.
Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Физулинского района, в ходе предварительного расследования было установлено, что житель Евлахского района Халилов Эльшан Эйваз оглу, 1987 г. р., работающий водителем в ООО «Керпю-Бина-Тикинти», во время работы на территории освобожденного села Гараханбейли получил травмы различной степени тяжести при контакте с кассетным боеприпасом
В настоящее время прокуратурой Физулинского района проводится расследование.