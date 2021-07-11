В Индии молния убила десятки человек

В результате разрядов молний в штатах Уттар-Прадеш и Раджастхан на севере Индии погибли 49 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на Times of India.

Уточняется, что 30 человек погибли в Уттар-Прадеше и 19 — в Раджастхане.

Отмечается, что 11 человек стали жертвами стихии в городе Джайпур в Раджахстане. Они фотографировались на вершине сторожевой башни форта Амбер XII века, когда в неё ударила молния.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в Twitter сообщил, что родственники погибших и пострадавшие получат денежную помощь.