Представители СМИ ворвались в парламент Грузии, требуя встречи с депутатами, сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что ранее журналисты сделали совместное заявление, предупредив, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Вместе с журналистами у здания парламента протестуют часть оппозиционных депутатов и гражданские активисты. Ситуация остается напряженной. На место мобилизована полиция.