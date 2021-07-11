104-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

Отметивший 104-й день рождения британец раскрыл секрет своего долголетия. По его словам, все дело в любви к чаю и отказе от алкоголя. Об этом сообщает The Rugby Observer.

Джордж Бенсон родился 9 июля 1917 года в английском городе Рагби, графство Уорикшир. В 14 лет Бенсон бросил школу и пошел работать сортировщиком почты, а позже устроился на фабрику по производству электрических ламп. В 18 лет он сдал экзамены на водителя бензовоза компании Shell Mex, и в годы Второй мировой войны служил сначала в Йоркширском, а потом Ланкаширском полку, обеспечивая топливом военные аэродромы.

Долгожитель прожил в Рагби всю жизнь и поделился воспоминаниями о том, как изменился город за прошедшее столетие. По его словам, здание, в котором теперь находится универмаг Marks & Spencer, раньше было городской ратушей, а в центре города часто играли военные оркестры. «Я никогда в жизни больше не слышал ничего подобного», — сказал пенсионер.

Сейчас Бенсон живет в доме престарелых. В день рождения дети из местной школы пришли его поздравить и спели для него в саду.

На вопрос о секрете долголетия мужчина ответил, что совсем не употребляет алкоголь, зато выпивает в день много чашек чая. «Поменьше беспокойтесь о материальном и будете счастливы», — дал совет долгожитель.