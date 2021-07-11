Следствием было установлено, что руководитель ООО No Border Travel Agency Рамин Гаджилы, председатель общественного объединения Научно-культурного развития молодежи Сардар Искендеров, должностные лица ООО Yes Travel Сархан Абдуллаев, Узеир Багирли, руководитель ООО HMH Baku Travel Нармина Дадашова, Закир Амиров, Азиз Сафаралиев, Акиф Асадов для получения крупной прибыли путем подделки и продажи справки с места работы для предоставления гражданам Азербайджана визы и получения ими статуса мигранта при поездках в США, Канаду и европейские страны, выписок из банков по счетам, документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество, писем с приглашением в правоохранительные органы, медицинских справок о том, что они якобы получили травму, и других официальных документов организовали незаконную миграцию обратившихся к ним лиц.

В связи с этим Рамин Гаджилы, ранее неоднократно судимый за аналогичные деяния, а также другие лица, упомянутые выше, были привлечены в качестве обвиняемых по статье 178.3.1 (мошенничество в составе организованной группы) и другим статьям Уголовного кодекса, в отношении них были избраны меры пресечения в виде ареста и подписки о невыезде соответственно.

Следствие продолжается.