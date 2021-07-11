Рахмон рассказал Ильхаму Алиеву о ситуации на границе с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства, президенты, обсудив актуальные аспекты таджикско-азербайджанских двусторонних отношений, особенно торгово-экономические связи сторон, отметили позитивную динамику их развития в последние годы. Стороны особое внимание уделили сегодняшней военно-политической обстановке в Афганистане.

В этой связи Эмомали Рахмон, подробно проинформировав президента Азербайджана о тревожной ситуации, которая складывается в афганских провинциях, приграничных с Таджикистаном, выразил серьезную обеспокоенность резким обострением положения на южных рубежах СНГ.

Президент Таджикистана пригласил президента Азербайджана посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время. Президент Азербайджана с благодарностью принял приглашение.