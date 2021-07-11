SOCAR разочарована: сделка в Пакистане не состоялась

Информированные источники сообщили изданию, что посол Пакистана в Баку Билал Хайи посоветовал правительству своей страны «решить вопрос таким путем, который не будет омрачать дружественных отношений между двумя странами».

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR выразила разочарование тем, что правительство Пакистана до сих пор не ответило на предложение об открытии компанией двух льготных кредитных линий на общую сумму более $ 220 млн. Взамен этого кредита SOCAR должна был поставлять Пакистану нефть и сжиженный газ. Об этом сообщает пакистанское англоязычное издание Dawn.

В январе этого года во время визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Пакистан правительства двух стран договорились об укреплении двустороннего сотрудничества за счет участия SOCAR в нефтегазовом секторе.

Согласно предложению азербайджанской стороны, компания Socar Trading (коммерческое подразделение SOCAR) в марте направила официальные предложения по поставкам нефтепродуктов и сжиженного газа компаниям Pakstan State Oil (PSO) и Pakstan LNG Limited (PLL). А оплата поставок должна была происходить за счет льготного кредита, который SOCAR выделит Пакистану без государственных гарантий.

Предложение предусматривает открытие Пакистаном двух кредитных линий (с погашением в течение 60 дней) на сумму 120 миллионов долларов США (нефть) и 100 миллионов долларов США (сжиженный газ). Главный операционный директор SOCAR Тогрул Кочарли связался с послом Пакистана и спросил, почему до сих пор не ответили на это предложение. Однако посол сказал, что связался с помощником премьер-министра Пакистана по нефти и энергетике Табишем Гохаром, но не получил ответа.

В дипломатической ноте, представленной SOCAR, Кочарли выражает разочарование «долгим молчанием» пакистанской стороны относительно предложения. В ноте говорится, что SOCAR по-прежнему готова сотрудничать с братским Пакистаном в области энергетики, но предложение, сделанное в марте, остается без ответа.

Посол проинформировал пакистанское правительство о том, что Азербайджан, один из самых близких друзей Пакистана, выдвинув это предложение, проявил добрые намерения и уважение, а также выдвинул ряд инициатив по расширению экономических отношений между двумя странами. Поэтому посол рекомендовал оценить предложение SOCAR в рамках национальных интересов и потребностей Пакистана.