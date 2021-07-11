Российских дипломатов перевели из Афганистана в Узбекистан

Сотрудники российского генконсульства в Мазари-Шарифе, работавшие в городе Хайратон, по соображениям безопасности временно переведены в Узбекистан. Об этом заявил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"В Хайратоне, поскольку он в подвешенном состоянии, мы для того, чтобы не рисковать безопасностью наших сотрудников, временно их вывели на территорию Узбекистана", - сказал он.

Спецпредставитель подчеркнул, что угрозы для российских дипломатов в посольстве в Кабуле сейчас нет. Кабулов добавил, что положение дел в Афганистане развивается тревожно, но такой ход событий, по его словам, Россия предсказывала.