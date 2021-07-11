Названы даты вступительных экзаменов в вузы Азербайджана
Обнародованы даты вступительных экзаменов в вузы Азербайджана, отмечается в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).
Согласно сообщению, 14 июля состоятся экзамены по III группе специальностей, 15 июля – по II группе.
Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгаите, Апшероне, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджабеди, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Ленкорани, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.
В экзаменах по III группе специальностей примут участие 21 035, по II группе - 16 757, в целом 37 792 абитуриента.