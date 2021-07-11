Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направляет своего помощника Гагика Исаханяна в контролируемую российскими миротворцами часть территории Азербайджана в Нагорном Карабахе. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Армении. Как пишут армянские СМИ, помощник премьер-министра Армении Гагик Исаханян был командирован в Нагорный Карабах «с четырехдневным рабочим визитом».

В сообщении армянских СМИ говорится, что по возвращении из Ханкенди помощник премьера в трехдневный срок «должен представить отчет о результатах».

Отметим, что последний раз нога Никола Пашиняна ступала на азербайджанскую землю в октябре прошлого года, когда в Карабахе шла ожесточенная война. А после капитуляции Армении азербайджанская сторона потребовала прекратить такие незаконные визиты, хотя некоторые правительственные чиновники из Еревана, в том числе министр иностранных дел, посещали Карабах. Азербайджанская сторона предупредила о том, что предпримет жесткие шаги, если армянские официальные лица не прекратят незаконные визиты на азербайджанские территории.

Теперь Пашинян, конечно же, лично не осмеливается появиться на азербайджанских территориях. Однако он решил «командировать» своего помощника, и этот факт свидетельствует о том, что в Ереване пока не хотят мириться с тем, что какая-то территориальная единица под названием «Нагорный Карабах», или «арцах», больше не существует.