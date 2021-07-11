В Гёйчае обстреляли машину: есть раненые

В Гейчае задержан вооруженный мужчина. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Стало известно, что 10 июля около 23:00 в Гёйчайское РУП поступила информация о том, что житель села Лекчыплаг Н.Рустамов в состоянии алкогольного опьянения дважды открыл огонь по автомобилю Kia, принадлежащему Ф. Гасанову, жителю Кюрдамирского района. В результате пятеро пассажиров автомобиля были ранены.

Им была оказана первая медицинская помощь в больнице.

В результате операции Рустамов задержан. У него изъяли охотничье ружье ТОЗ - орудие преступления.

По факту проводится расследование.