В Гёйчае обстреляли машину: есть раненые
В Гейчае задержан вооруженный мужчина. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.
Стало известно, что 10 июля около 23:00 в Гёйчайское РУП поступила информация о том, что житель села Лекчыплаг Н.Рустамов в состоянии алкогольного опьянения дважды открыл огонь по автомобилю Kia, принадлежащему Ф. Гасанову, жителю Кюрдамирского района. В результате пятеро пассажиров автомобиля были ранены.
Им была оказана первая медицинская помощь в больнице.
В результате операции Рустамов задержан. У него изъяли охотничье ружье ТОЗ - орудие преступления.
По факту проводится расследование.