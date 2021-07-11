Синоптики рассказали, какой будет погода завтра
Завтра, 13 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-26, днем 32-36, в Баку ночью 24-26, днем 34-36 градусов тепла.
Атмосферное давление - 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды на северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.
Завтра днем в северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.
С полудня 13 и до полудня 15 июля в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни и град. Порывы западного ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.