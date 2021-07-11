Игорь Додон признал поражение на выборах в Молдове

Лидер Партии социалистов, экс-президент Молдовы Игорь Додон признал поражение своей партии на досрочных парламентских выборах и поздравил оппонентов из партии "Действие и солидарность" (PAS) с победой.

"Таковы правила демократии. Смена партий у власти происходит в результате выборов. Мы воспринимаем эти результаты как естественное проявление демократии. Люди хотели таких значительных перемен, они это получили. Я поздравляю партию PAS и президента Майю Санду с победой на этих выборах. У них теперь вся власть - президент, парламент, правительство, Конституционный суд", - сказал Додон на пресс-конференции в понедельник.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что "оппозиция пока не планирует акции протеста в связи с результатами выборов". Додон призвал победителей скорее провести формальные процедуры с началом работы нового парламента, чтобы "сформировать правительство и начать работать".