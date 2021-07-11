Грузинская оппозиция начинает процедуру импичмента правительства

Представители СМИ и оппозиции ранее в понедельник ворвались в парламент Грузии, требуя встречи с депутатами. Они заявили, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

«Фракция "Лело – партнерство для Грузии" пришла в парламент ради рассмотрения одного вопроса – это начало процедуры выражения недоверия правительству. Мы не собираемся принимать участия в рассмотрении других вопросов», – сказал Джапаридзе.

Вопрос недоверия правительству могут поднять не менее 50 депутатов парламента. При этом инициаторы должны представить своего кандидата в премьер-министры. Для того, чтобы процедура недоверия была завершена, парламент должен выразить доверие новому правительству.

У оппозиции на сегодняшний день 66 депутатов. Этого достаточно для начала процедуры недоверия, но недостаточно для утверждения нового правительства.