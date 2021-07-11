Дорожная полиция рассказала о погибших и раненых в ДТП

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обнародовало статистику дорожно-транспортных происшествий за первое полугодие 2021 года.

Согласно сообщению, за 6 месяцев этого года на территории Азербайджана произошло 756 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом и пострадавшими, в которых погибли 290 человек, 698 получили телесные повреждения различной степени тяжести. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число происшествий сократилось на 4 (-0,5%), погибших - на 35 (-10,8%), пострадавших - на 3 (-0,4%).

В результате нарушения водителями правил дорожного движения произошло 734 (97%) ДТП (1,8% - 2,4% - пешеходами). Из них 302 (39,9%) были связаны с управлением транспортными средствами на высокой скорости (142 погибших, 230 пострадавших), 241 (31,8%) - с нарушением правил выезда на полосу встречного движения и обгона (73 погибших, 236 пострадавших), 72 (9,5%) - с нарушением правил проезда перекрестков (15 погибших, 93 пострадавших), 10 (1,3%) - с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (5 погибших, 9 пострадавших).

Среди видов ДТП, как и прежде, преобладают наезды на пешеходов (304 - 40,2%) и столкновение (270 - 35,7%) (столкновение с препятствием 75 - 9,9%, опрокидывание 66 - 8,7%).

Из 290 погибших (53 - женщины, 26 человек – от 7 до 16 лет,) 123 - пешеходы, 87 - водители, 68 - пассажиры, 10 - велосипедисты, 2 - другие участники движения.