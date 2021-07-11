Твит посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского странным образом стал предметом раздражения для части армянских СМИ: «Мечта сбывается! Посетил Шушу, сердце Карабах а и духовную столицу азербайджанского народа. Это и первое знакомство с великим культурно-историческим наследием Азербайджана, и масштабные проекты реконструкции освобожденных территорий». Что в этом сообщении скандального, абсолютно непонятно.

Шуша действительно совершенно уникальное место с особым статусом для азербайджанского народа, и посетить его было бы интересно любому человеку с мало мальскими интеллектуальными и духовными запросами. Для дипломата же это просто обязанность, ему, извините, по долгу службы необходимо глубоко понимать страну пребывания. Быть в Азербайджане и не посетить Шушу – все равно что пытаться понять и почувствовать Польшу, игнорируя Краков с его святынями Вавельского замка. Владислав Каневский работал генконсулом в Кракове, ему эти вещи объяснять не надо. Послы других 45 стран, вместе с которыми украинский дипломат посетил Шушу, очевидно, руководствовались такими же профессиональными соображениями.

И да, это место, где проходит колоссальная работа по восстановлению условий для полноценной жизни людей после долгих лет разрушительной оккупации. Для посла страны, где остро стоят сходные проблемы, где часть территории покрыта ранами войны, по должности положено изучить местный опыт и наладить системную работу по обмену наработками. Где здесь Каневский провинился перед Арменией?

Была бы поездка украинского дипломата на освобожденные территории первой, так ведь тоже нет. Еще в апреле он побывал тут, сопровождая правительственную делегацию, которую возглавлял вице-премьер Украины Алексей Резников. Представители Киева тогда посетили в том числе Агдам. Резников не скрывал, что его интересует опыт Азербайджана по гуманитарному разминированию, восстановительным работам и решению проблемы переселенцев. Общность интересов двух стран, столкнувшихся с похожими бедами, очевидна: «Никто не вправе менять международно признанные границы. Поэтому мы всегда будем на вашей стороне», - заявил тогда украинский вице-премьер.

Но и позже, в июне, посол Каневский еще раз посетил Агдам. Позицию свою он совершенно не скрывал. В одном из интервью он сказал: «Вторая Карабахская война показала, что если на твоей стороне правда, твоя цель достижима. Для этого нужно быть терпеливым, уверенным и последовательным в своих действиях. Ведь эта война, эта боль, с которой жил Азербайджан много лет, мне кажется, закалила и сделала страну сильнее, увереннее, народ – более сплоченным в отстаивании суверенитета и территориальной целостности». Какие требуются еще более прямые аналогии с Украиной, подвергшейся нападению со стороны России и лишившейся части своей территории?

Владислав Каневский, будучи достойным представителем не только своего государства, но и своего народа, выражает общую мечту Украины: добиться освобождения всей ее территории и восстановить полноценную мирную жизнь. Украину и Азербайджан дополнительно сплотила схожая беда. Но истинной целью нашей дружбы и сотрудничества является достижение такой ситуации, когда главным объединяющим народы фактором станут исключительно общие радости и достижения. Это совершенно безупречная моральная позиция, на которой основываются украинско-азербайджанские и, между прочим, украинско-армянские отношения тоже.