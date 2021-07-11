Последняя неделя кампании по наличным кредитам без комиссии под 14,3%

Ищете доступный кредит? Не упустите эту возможность! В Yelo Bank продолжается особая летняя кампания кредитов наличными.

Yelo Bank предлагает кредиты наличными всем желающим, независимо от зарплаты, под 14,3% годовых и без комиссии. Максимальная сумма кредита составляет 30 тыс. манатов, а без поручителя можно получить до 10-кратного размера заработной платы.

Чтобы не тратить время зря, вы можете оформить кредит через наш сайт, мобильное приложение, а также через социальные сети.

Торопитесь! Кампания действительна до 16 июля.

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