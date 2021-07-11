Кто представит Азербайджан на заседании комитета ООН

Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об утверждении состава делегации Азербайджана на представлении шестого периодического отчета правительства Азербайджанской Республики на 80-й сессии Комитета ООН по устранению дискриминации против женщин, сообщает АзерТАдж.

В соответствии с распоряжением главы государства, делегацию Азербайджана возглавит председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей. В состав делегации включены заместители министров внутренних дел, экономики, здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения, молодежи и спорта, сельского хозяйства, Госкомстата, начальник управления МИД по международному праву и соглашениям, начальник управления Минюста по правам человека и связям с общественностью, начальник отдела Минфина по вопросам соцзащиты, соцобеспечения и финансирования секторов здравоохранения.