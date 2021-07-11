Не успели закончиться военные учения на Черном море Sea Breeze, о которых сообщал haqqin.az, как в Украине начались новые маневры под названием «Казацкая булава». Согласно официальной эмблеме этих военных игр, в учениях принимают участие, кроме украинских воинских подразделений, солдаты и офицеры Великобритании, Швеции, Канады, Соединенных Штатов Америки, Польши и Литвы. Они стартовали на базе межотраслевого центра подготовки войсковых частей и подразделений в Украине.

В торжественном открытии «Казацкой булавы» приняли участие представители командования Сухопутных войск Украины, оперативного командования «Восток», командир 4-го батальона Корлевского полка Шотландии, командир операции UNIFAIR и другие военачальники.

Интересно, что за ходом начала учений можно было наблюдать в прямом эфире на страничке командования Сухопутных войск Украины. Военные маневры, которые официально называются украинско-британскими, продлятся с 12 по 24 июля.

Сообщается, что в них задействованы 2 тысячи военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров — Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции. Непонятно, правда, участвуют ли в них военные из соседних Литвы и Польши, флаги которых также размещены на логотипе «Казацкой булавы». Согласно официальному сообщению, вопреки первоначальному замыслу на театре военных игр будут действовать военнослужащие из 5, а не из 7 стран.

Лейтмотив учений - «Совместные действия укрепляют наши общие ценности».

Новые маневры — новое подтверждение продолжения курса Украины на вступление в НАТО, заявленного еще в 2014 году. Ну и очередной недвусмысленный сигнал Киева своему соседу, то есть Москве.