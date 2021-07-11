Влиятельное издание Пакистана критикует немцев за деятельность в Армении
Проблема трансграничного загрязнения реки Охчучай, протекающей по территории Армении и Азербайджана, продолжает оставаться в центре внимания не только азербайджанской, но теперь уже и мировой общественности. Вчера авторитетное пакистанское издание Nawaiwaqt (نوائے وقت- "Голос времени") опубликовало статью об этой экологической катастрофе.
Отметим, что несмотря на то, что правоохранительные органы Армении начали обыски на Зангезурском медно-молибденовом комбинате в Сюникской области (исторический Зангезур), это предприятие вот уже 20 лет загрязняет окружающую среду, чем наносило и сейчас наносит непоправимый ущерб недавно освобожденным территориям Азербайджана.
В упомянутой нами статье говорится, что загрязнение реки Охчучай является ярким примером неравенства стран, расположенных выше или ниже по течению трансграничных рек.
"Река Охчучай, протекающая по Армении, а далее по территории Азербайджана, настолько сильно загрязнена промышленными отходами, что стала непригодной для орошения; более того, вся рыба в реке вымерла", - отмечается в статье пакистанского издания.
Как объясняют авторы материала, любые экологические проблемы начинаются на местном уровне, и страны, расположенные выше по реке, оказываются в более выгодном положении своего рода "доноров риска", поскольку могут избавиться естественным образом от своих промышленных отходов, "экспортируя" их вниз по течению. В этом случае страны, расположенные ниже по течению, вопреки своей воле становятся "странами-получателями".
"Глобальные экологические вызовы являются результатом действий на местном уровне, которые затем постепенно перерастают в глобальный уровень. Очень важно не игнорировать восприятие каждым членом мирового сообщества растущих экологических рисков. Общество, в котором никто не несет ответственности за свои обязательства, и рефлексивная модернизация, основанная на радикализации и отказе от научного понимания проблем, порождают большие риски для окружающей среды. Ключевыми проблемами являются подотчетность и ответственность. Это подчеркивает важность межправительственных трансграничных соглашений и договоров. Транснациональный ущерб является одной из самых веских причин для расширения границ моральных и политических сообществ с целью вовлечения третьих сил в диалог по вопросам, затрагивающим жизненные интересы целого региона", говорится в статье.
Пакистанское издание особо отмечает, что германская компания CRONIMET, активный игрок в горнодобывающем секторе Армении, игнорирует обвинения в пагубном воздействии на окружающую среду, вызванном ее деятельностью, несмотря на многочисленные публичные заявления компании о якобы соблюдении экологических стандартов.
"Уровень загрязнения реки Охчучай чрезвычайно важен, учитывая, что она впадает в реку Араз (Аракс) - вторую по величине реку на Южном Кавказе. Река Араз, крупнейший правый приток Куры, играет решающую роль в орошении сельскохозяйственных угодий Азербайджана. Однако, учитывая качество воды в реке, ее использование для бытовых и сельскохозяйственных нужд может привести к крайне негативным последствиям", - делают неутешительный вывод авторы публикации.
Напомним, недавно haqqin.az опубликовал серию статей о трансграничном загрязнении реки Охчучай, протекающей из Армении в Азербайджан и впадающей в реку Араз. Как отмечалось в наших статьях, источником загрязнения, достигшего критического уровня, являются два армянских предприятия горнодобывающей промышленности, расположенные в Сюникской области (исторический Зангезур), - Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) и Кафанский горно-обогатительный комбинат.
По имеющимся данным, Зангезурский медно-молибденовый комбинат является дочерним предприятием немецкой компании CRONIMET Holding GmbH.
Река Охчучай является левым притоком реки Араз. Ее большая часть находится в Сюникской области Армении, как ныне называют в этой стране исторический регион Зангезур. В нижнем течении река протекает через Зангилан - недавно освобожденные от армянской оккупации территории и впадает в Араз. И именно в эту реку сбрасываются сточные воды двух месторождений, расположенных в русле Охчучай на армянской стороне, что создает проблему загрязнения не только самой этой реки, но и Араза, куда она впадает.
Согласно данным анализа проб речной воды и донных отложений, проведенного в международно аккредитованной и сертифицированной лаборатории SGS в Германии, в реке наблюдается превышение допустимых норм загрязнения. Результаты анализов выявили высокое содержание тяжелых металлов, в частности железа, меди, марганца, молибдена, цинка, хрома, никеля и других в поверхностных водах реки, в то время как чрезмерная концентрация опасных веществ в пробах донных отложений показывает, что уровень загрязнения реки является критическим.
Таким образом, Армения сегодня продолжает являться источником и донором экоцида, направленного против Азербайджана.
Мы будем продолжать освещать эту крайне важную тему.