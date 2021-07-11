Влиятельное издание Пакистана критикует немцев за деятельность в Армении

Отметим, что несмотря на то, что правоохранительные органы Армении начали обыски на Зангезурском медно-молибденовом комбинате в Сюникской области (исторический Зангезур), это предприятие вот уже 20 лет загрязняет окружающую среду, чем наносило и сейчас наносит непоправимый ущерб недавно освобожденным территориям Азербайджана.

Проблема трансграничного загрязнения реки Охчучай, протекающей по территории Армении и Азербайджана, продолжает оставаться в центре внимания не только азербайджанской, но теперь уже и мировой общественности. Вчера авторитетное пакистанское издание Nawaiwaqt (نوائے وقت- "Голос времени") опубликовало статью об этой экологической катастрофе.

В упомянутой нами статье говорится, что загрязнение реки Охчучай является ярким примером неравенства стран, расположенных выше или ниже по течению трансграничных рек.

"Река Охчучай, протекающая по Армении, а далее по территории Азербайджана, настолько сильно загрязнена промышленными отходами, что стала непригодной для орошения; более того, вся рыба в реке вымерла", - отмечается в статье пакистанского издания.

Как объясняют авторы материала, любые экологические проблемы начинаются на местном уровне, и страны, расположенные выше по реке, оказываются в более выгодном положении своего рода "доноров риска", поскольку могут избавиться естественным образом от своих промышленных отходов, "экспортируя" их вниз по течению. В этом случае страны, расположенные ниже по течению, вопреки своей воле становятся "странами-получателями".

"Глобальные экологические вызовы являются результатом действий на местном уровне, которые затем постепенно перерастают в глобальный уровень. Очень важно не игнорировать восприятие каждым членом мирового сообщества растущих экологических рисков. Общество, в котором никто не несет ответственности за свои обязательства, и рефлексивная модернизация, основанная на радикализации и отказе от научного понимания проблем, порождают большие риски для окружающей среды. Ключевыми проблемами являются подотчетность и ответственность. Это подчеркивает важность межправительственных трансграничных соглашений и договоров. Транснациональный ущерб является одной из самых веских причин для расширения границ моральных и политических сообществ с целью вовлечения третьих сил в диалог по вопросам, затрагивающим жизненные интересы целого региона", говорится в статье.

Пакистанское издание особо отмечает, что германская компания CRONIMET, активный игрок в горнодобывающем секторе Армении, игнорирует обвинения в пагубном воздействии на окружающую среду, вызванном ее деятельностью, несмотря на многочисленные публичные заявления компании о якобы соблюдении экологических стандартов.

"Уровень загрязнения реки Охчучай чрезвычайно важен, учитывая, что она впадает в реку Араз (Аракс) - вторую по величине реку на Южном Кавказе. Река Араз, крупнейший правый приток Куры, играет решающую роль в орошении сельскохозяйственных угодий Азербайджана. Однако, учитывая качество воды в реке, ее использование для бытовых и сельскохозяйственных нужд может привести к крайне негативным последствиям", - делают неутешительный вывод авторы публикации.