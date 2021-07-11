Министерство внутренних дел Азербайджана начало расследование в отношении блогера, выступившего в социальных сетях с призывом совершать насилие в отношении женщин.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов, «в настоящее время устанавливается личность и местонахождение этого человека. По результатам расследования в отношении этого человека будет принято решение в соответствии с законом».

Отметим, что называющий себя именем «Пантурал» и имеющий большую аудиторию читателей в соцсетях блогер призвал мужчин совершать насилие в отношении женщин, которые носят слишком открытую одежду. Мужчина в своих призывах пошел еще дальше и во время обсуждений в социальных сетях написал комментарий: «Я призываю, где увидите женщину в откровенном наряде, там и изнасилуйте».

После этого блогер, у которого 70 тысяч подписчиков, записал ролик под ироническим названием «Пантурал извинился», в котором уже открыто оскорбил тех, кто высказывался против его мнения, назвав их проститутками.

Отметим, что Турал Сафаров, он же «Пантурал», - кинорежиссер, автор фильма «Кома».