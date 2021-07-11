В результате проверок, проведенных в Баку и других городах и районах Азербайджана сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственной налоговой службы и Агентства пищевой безопасности для выявления соблюдения требований, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с проведением свадеб в домах торжеств, были выявлены нарушения.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в ходе проверок было установлено, что в некоторых домах торжеств на свадьбах число гостей превышало допустимую норму, некоторые участники торжеств не имели документа, подтверждающего вакцинацию, а также имелись случаи продолжения свадеб после 24:00.

За последние 3 дня аналогичные проверки были проведены примерно в 300 столичных домах торжеств. В результате в 12 домах торжеств (Gülüstan, Golden Baku, Billur, Kral, Aura, SS Hall, Ərzurum, Neon Palace, Kleopatra, Sevən ürəklər, Xan bağı, Şuşa) были выявлены случаи нарушения требований особого карантинного режима, поэтому по каждому факту возбуждено уголовное дело по статье УК 139-1, виновные задержаны.

Аналогичные проверки осуществляются во всех городах и районах республики. В результате этих проверок за нарушение требований особого карантинного режима в отношении владельцев 2 домов торжеств возбуждено уголовное дело, владельцы 12 объектов задержаны в качестве подозреваемых, 21 владелец объектов оштрафован в административном порядке, по 10 фактам проводится расследование, а 423 человека, не имевшие документа, подтверждающего вакцинацию, не были допущены в дома торжеств.