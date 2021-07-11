Отдел международной информации и политики 16:50

Ситуация, сложившаяся в последнее время в Афганистане, вызывает озабоченность не только внутри страны, но и в мире. Об этом не раз сообщал haqqin.az. Только что стало известно, что Афганистан призвал европейские страны прекратить принудительную депортацию афганских мигрантов в течение следующих трех месяцев, поскольку силы безопасности борются с волной насилия, вызванной головокружительным наступлением талибов. Организация Объединенных Наций заявила в воскресенье, что растущий конфликт вызывает еще «больше страданий» во всей охваченной насилием стране, и призвала к постоянной финансовой помощи Афганистану.

Афганистан сталкивается с кризисом, так как боевики движения «Талибан» оккупируют территории сельской местности по всей стране, втягивая в конфликт правительственные силы и вызывая новую волну внутренне перемещенных семей. Ситуация осложняется и новой вспышкой Covid-19. «Эскалация насилия со стороны террористической группировки «Талибан» в стране и распространение третьей волны (Covid-19) вызвали много экономических и социальных последствий, создавая проблемы для людей», — говорится в заявлении министерства по делам беженцев и репатриации Афганистана в субботу. На него ссылается агентство AFP. «В решении правительства подчеркивается, что принимающие страны должны воздерживаться от насильственной депортации афганских беженцев... в течение следующих трех месяцев", - сказали в министерстве, признавшись, что возвращение афганцев из Европы вызывает беспокойство. В 2018 году было зарегистрировано почти 2,5 миллиона беженцев из Афганистана — это вторая по величине численность беженцев в мире, по данным агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Подавляющее большинство вынужденных мигрантов находится в соседнем Пакистане, за которым следуют Иран и Европа, куда также устремились бегущие от военных действий люди. В то время как более 570 афганских беженцев добровольно вернулись в страну в период с января по март этого года при содействии ООН, только шестеро прибыли из-за пределов Пакистана и Ирана. Так свидетельствуют данные агентства ООН по делам беженцев. Афганцы составляют значительную долю просителей убежища в ЕС - с более чем 44 тысячами заявлений по этому поводу, поданных в прошлом году, тогла как общее число таких заявлений от граждан разных стран составляет 416600. Эти цифры приводит Eurostat, статистическое агентство Евросоюза. Премьер-министр Италии Марио Драги в прошлом месяце заявил, что Европа должна готовиться к новому притоку мигрантов из Афганистана, после того как иностранные войска покинут страну. В этом году несколько стран ЕС согласились предложить убежище афганцам, которые работали с иностранными войсками, находившимися в стране, и потому подвергаются риску мстительных нападений со стороны талибов. В воскресенье в Афганистане было зарегистрировано более 1000 случаев Covid-19, сообщило между тем министерство здравоохранения страны. С начала пандемии было зафиксировано почти 135 тысяч случаев заболевания и более 5 тысяч 700 случаев смерти, причем страна зависит от пожертвований международного сообщества для вакцинации своего населения.