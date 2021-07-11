Азербайджанец – помощник генсека ООН заботится об афганских беженцах наш обзор
Ситуация, сложившаяся в последнее время в Афганистане, вызывает озабоченность не только внутри страны, но и в мире. Об этом не раз сообщал haqqin.az.
Только что стало известно, что Афганистан призвал европейские страны прекратить принудительную депортацию афганских мигрантов в течение следующих трех месяцев, поскольку силы безопасности борются с волной насилия, вызванной головокружительным наступлением талибов.
Организация Объединенных Наций заявила в воскресенье, что растущий конфликт вызывает еще «больше страданий» во всей охваченной насилием стране, и призвала к постоянной финансовой помощи Афганистану.
Афганистан сталкивается с кризисом, так как боевики движения «Талибан» оккупируют территории сельской местности по всей стране, втягивая в конфликт правительственные силы и вызывая новую волну внутренне перемещенных семей. Ситуация осложняется и новой вспышкой Covid-19.
«Эскалация насилия со стороны террористической группировки «Талибан» в стране и распространение третьей волны (Covid-19) вызвали много экономических и социальных последствий, создавая проблемы для людей», — говорится в заявлении министерства по делам беженцев и репатриации Афганистана в субботу. На него ссылается агентство AFP.
«В решении правительства подчеркивается, что принимающие страны должны воздерживаться от насильственной депортации афганских беженцев... в течение следующих трех месяцев", - сказали в министерстве, признавшись, что возвращение афганцев из Европы вызывает беспокойство.
В 2018 году было зарегистрировано почти 2,5 миллиона беженцев из Афганистана — это вторая по величине численность беженцев в мире, по данным агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
Подавляющее большинство вынужденных мигрантов находится в соседнем Пакистане, за которым следуют Иран и Европа, куда также устремились бегущие от военных действий люди.
В то время как более 570 афганских беженцев добровольно вернулись в страну в период с января по март этого года при содействии ООН, только шестеро прибыли из-за пределов Пакистана и Ирана. Так свидетельствуют данные агентства ООН по делам беженцев.
Афганцы составляют значительную долю просителей убежища в ЕС - с более чем 44 тысячами заявлений по этому поводу, поданных в прошлом году, тогла как общее число таких заявлений от граждан разных стран составляет 416600. Эти цифры приводит Eurostat, статистическое агентство Евросоюза.
Премьер-министр Италии Марио Драги в прошлом месяце заявил, что Европа должна готовиться к новому притоку мигрантов из Афганистана, после того как иностранные войска покинут страну.
В этом году несколько стран ЕС согласились предложить убежище афганцам, которые работали с иностранными войсками, находившимися в стране, и потому подвергаются риску мстительных нападений со стороны талибов.
В воскресенье в Афганистане было зарегистрировано более 1000 случаев Covid-19, сообщило между тем министерство здравоохранения страны.
С начала пандемии было зафиксировано почти 135 тысяч случаев заболевания и более 5 тысяч 700 случаев смерти, причем страна зависит от пожертвований международного сообщества для вакцинации своего населения.
Доктор Рамиз Алекперов, исполняющий обязанности помощника генерального секретаря ООН, заместитель специального представителя Организации Объединенных Наций по Афганистану, (азербайджанец по национальности — ред.), сказал, что эта страна также сталкивается с растущими трудностями в условиях растущего конфликта с тех пор, как талибы начали свое головокружительное наступление.
«Ранее существовавшие гуманитарные потребности еще больше усугубляются», — сказал он журналистам, добавив, что по крайней мере половина из 33,5 миллиона человек страны нуждаются в гуманитарной помощи.
«Эскалация военных действий и эскалация конфликта, и войны причиняют больше страданий», помимо засухи и covid-опасений, сказал Алекперов.
Он сообщил, что в этом году 25 гуманитарных работников были убиты при доставке предметов помощи нуждающимся.
Р.Алекперов призвал к продолжению финансовой поддержки для удовлетворения потребностей Афганистана в гуманитарной помощи, добавив, что 450 миллионов долларов США были добавлены в «общую копилку» в качестве глобальных пожертвований после прозвучавшего призыва выделить помощь в размере 1,3 миллиарда долларов США.
«Потребности намного больше, и потому необходима постоянная помощь», - сказал доктор Рамиз Алекперов.
Надо сказать, что Азербайджан как никто, понимает проблему беженцев. Изгнанные армянами со своих родных земель азербайджанцы до сих пор не могут вернуться под родной кров.
Победоносная война дала надежду почти миллиону азербайджанцев на лучшее будущее в своих краях, куда они смогут вернуться. Афганцы же пока могут об этом мечтать.