Американские истребители F-16 перебросили в Болгарию

Восемь американских многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon перебросили на авиабазу «Граф Игнатиево» в Болгарии для участия в учениях Thracian Star 21. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Командование ВВС США в Европе.

В сообщении говорится, что учения направлены на «обеспечение эффективных сил для стабильности в регионе». В рамках учений США и Болгария отработают быстрое развертывание в удаленных районах, отмечается в заявлении.

Истребители F-16 Fighting Falcon постоянно базируются в Италии на базе «Авиано».