Как сообщал накануне haqqin.az, послы США, России и Франции проигнорировали приглашение правительства Азербайджана посетить вместе с дипломатическим корпусом освобожденный во время второй карабахской войны город Шуша. Позиция государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ вызвала общественный резонанс в Азербайджане. В связи с этим редакция haqqin.az попросила посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера ответить на вопросы нашего издания. Представляем вашему вниманию ответы посольства США.

Отметим, что редакция обратилась с вопросами и к послам России и Франции.

- Почему вы отклонили приглашение правительства посетить Шушу?

- Мы не комментируем детали, связанные с графиком посла или причинами, по которым он не может посещать определенные мероприятия. Хотим отметить, что в пятницу в Баку были представители ряда дипломатических миссий, которые не смогли поехать в Физули и Шушу.

- США вводят различные санкции против России. Почему же США выступают в унисон с консолидированной позицией России по вопросу Нагорного Карабаха?

- США ввели санкции против России за оккупацию территории Украины в 2014 году, злонамеренную кибердеятельность и контртеррористические операции, торговлю людьми, распространение оружия и другую злонамеренную деятельность.

Соединенные Штаты не ищут конфронтации с Россией. Мы с нетерпением ждем того дня, когда Россия вернется к модели международных обязательств, основанной на правилах, которая позволит нам строить более стабильные и предсказуемые двусторонние отношения. США не исключают сотрудничества с Россией и в качестве сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по таким представляющим взаимный и глобальный интерес вопросам, как санкции, сокращение вооружений и изменение климата.

- Почему три сопредседателя Минской группы - послы США, России и Франции заняли одну и ту же позицию и отклонили приглашение посетить Шушу 9 июля?

- Мы не комментируем подробности о расписании нашего посла. Мы рекомендуем вам связаться с посольствами Франции и России для получения подробной информации о других посольствах.