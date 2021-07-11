В Италии после победы сборной на Евро погибли болельщики

В Италии на фоне торжеств после победы футбольной сборной на чемпионате Европы погибли несколько человек.

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Сицилии, когда молодые люди ехали отмечать победу итальянской сборной. Столкновение автомобиля, двух скутеров и мотоцикла произошло в провинции Катании, четверо пострадавших доставлены в больницу, 19-летний юноша погиб на месте, передает РИА Новости.