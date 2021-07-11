В Италии после победы сборной на Евро погибли болельщики
В Италии на фоне торжеств после победы футбольной сборной на чемпионате Европы погибли несколько человек.
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Сицилии, когда молодые люди ехали отмечать победу итальянской сборной. Столкновение автомобиля, двух скутеров и мотоцикла произошло в провинции Катании, четверо пострадавших доставлены в больницу, 19-летний юноша погиб на месте, передает РИА Новости.
Также ДТП произошло на севере страны, погиб 27-летний мужчина. Местная газета la Stampa отмечает, что лобовое столкновение двух автомобилей произошло в провинции Алессандрии.
На юге страны в провинции Фодже в ночь на понедельник произошло убийство, сообщает Gazzetta della Sport. Отмечается, что 32-летнего мужчину на скутере застрелили во время празднования футбольной победы. В Венеции утром в понедельник в одном из каналов обнаружено тело мужчины, который был одет только в плавки, СМИ не исключают, что его смерть также связана с празднованиями, прошедшими по всей Италии.
В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы.