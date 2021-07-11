Азербайджанскому вору в законе предъявили обвинение в Москве

Московские следователи предъявили обвинение в убийстве 12-летней давности азербайджанскому вору в законе Рашаду Исмаилову, известному в криминальных кругах как Рашад Гянджинский. Об этом журналистам сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В отношении Исмаилова расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), в рамках которого установлена его причастность к убийству, совершенному в 2009 году. В связи с этим его действиям дана дополнительная квалификация по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")", - цитирует ТАСС Иванову.

Исмаилов с 2013 года на протяжении семи лет являлся вором в законе с криминальным прозвищем Рашад Гянджинский.

Российскими следователями установлено, что вечером 13 мая 2009 года Исмаилов вместе с сообщником приехал к одному из кафе на Измайловском шоссе, где расстрелял автомобиль из огнестрельного оружия. В результате были убиты двое мужчин. Следователи провели дополнительные допросы свидетелей, необходимые исследования, позволившие установить причастность Исмаилова к этому убийству.