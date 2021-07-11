Александр Искандарян прогнозирует, что Гарагёль в Зангезуре останется за Азербайджаном

«Я не думаю, что будет какое-либо серьезное отступление азербайджанцев, и я не вижу силы, которые могут заставить их это сделать». Об этом в эфире передачи Talk Time 12 июля заявил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, комментируя недавние заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные им при встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

По мнению армянского политолога, Путин, в первую очередь, говорил о стабильности на границе Армении и Азербайджана.

«Я думаю, он говорил о так называемом деблокировании коммуникаций. Понимаете, русским нужно, чтобы не было большой войны, и чтобы граница была относительно стабильной. Они, судя по всему, не очень быстро, но все же разворачивают какие-то действия в этом направлении. Ведутся переговоры, конечным результатом которых станет возможность перекладывания проблем безопасности на данном участке границы Армении с армянской армии на российскую. В каком виде – это уже не важно. Русские, видимо, более или менее с этим согласны», - заявил Искандарян, добавив, что интересы Москвы и Еревана в данном случае совпадают.

По мнению армянского эксперта, эти планы, скорее всего будут реализованы. Тем не менее он отметил, что есть некая повестка дня, в которой интересы Армении и России не совпадают. «Русским все равно, кому принадлежит тот или иной квадратный километр. Русским совершенно все равно, кто контролирует Черное озеро (Гарагёль – азербайджанское название озера – ред.), будь то Армения или Азербайджан. Их все это не интересует. Их интересует стабильность по некой линии, которая будет проведена», - сказал Искандарян.

При этом он отметил, что если бы у официального Еревана были определенные ресурсы для оказания давления, а также требования по части определения границы в свою пользу, то вполне можно было бы предположить, что данные интересы были бы учтены: «Но все наоборот. У Азербайджана есть эти ресурсы, а у Армении этих ресурсов нет».