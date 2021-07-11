В Китае собрали первый урожай «космического риса», выращенного из зерен, которые были отправлены к Луне. Об этом со ссылкой на китайское государственное телевидение сообщает Bloomberg.

Речь идет о 40 граммах риса, отправленных в космос на аппарате «Чанъэ-5», отмечает агентство.