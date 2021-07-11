В Китае собрали первый урожай «космического риса»
В Китае собрали первый урожай «космического риса», выращенного из зерен, которые были отправлены к Луне. Об этом со ссылкой на китайское государственное телевидение сообщает Bloomberg.
Речь идет о 40 граммах риса, отправленных в космос на аппарате «Чанъэ-5», отмечает агентство.
«Чанъэ-5» совершил полет на Луну и вернулся на Землю в конце прошлого года.
После облучения космической радиацией и нахождения в невесомости некоторые семена могут мутировать и дать более высокий урожай по возвращении на Землю, указывает Bloomberg.
Агентство отмечает, что Китай отправляет рис и другие культуры в космос с 1987 года. Более 200 разновидностей «космических» растений, включая хлопок и помидоры, одобрены для последующей посадки. К 2018 году общая территория для высадки «космических культур», использование которой одобрил Китай, превысила 2,4 млн гектаров, отмечает агентство со ссылкой на китайские государственные СМИ.