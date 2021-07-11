В Баку арестовали главного редактора-рэкетира

В прокуратуру Сабунчинского района Баку поступила информация о том, что главный редактор информационного портала www.sheffaf.az шантажирует главврача городской поликлиники №36, требуя от нее денег.

Согласно сообщению районной прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что учредитель и главный редактор указанного портала Намик Амрахов как должностное лицо для получения преимущества при выполнении своих служебных обязанностей, представившись главврачу городской поликлиники №36 Сабунчинского района Рамиде Ибрагимовой как руководитель информационных порталов www.azinfo.tv и www.sheffaf.az, угрожая ей распространением в СМИ позорящей ее информации, с 2018 года неоднократно требовал и получил от нее в общей сложности 2 тыс. манатов.

В прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело, Н.Амрахов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Следствие по уголовному делу продолжается.