В США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

В США 11 июля зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Рекорд был зафиксирован в Долине смерти - температура достигла +54°C, передает Reuters.

Согласно сообщению, Национальная метеослужба США зафиксировала в Долине смерти температуру 130 градусов по Фаренгейту (+54°C). Если этот показатель верифицируют, он побъет все рекорды, когда-либо зарегистрированных на Земле.

При этом известно, что температура поверхностей была еще выше. Один из рейнджеров зафиксировал, что асфальт у Центра для посетителей прогрелся до 178 градусов по Фаренгейту (+81,1°C).

Изнуряющая жара в США охватила большую часть северо-запада страны. Метеорологи предупреждают об опасности жары, особенно детей и пожилых людей. Кроме этого, жара спровоцировала крупные лесные пожары. В некоторых регионах введен режим ЧС.