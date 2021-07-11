Талибы пытаются взять столицы трех провинций в Афганистане

Мировые агентства со ссылкой на местные власти отмечают, что отряды движения "Талибан" окружили город Газни - центр одноименной провинции, лежащей к юго-западу от Кабула - и ведут бои в его пригородах.

По мере того, как США сворачивают свою операцию в Афганистане, талибы усиливают натиск на правительственные силы: в понедельник стало известно, что они окружили город Газни и вошли в его пригороды. Об этом пишет Русская служба BBC.

"Ситуация в Газни очень тяжелая. Талибы укрываются в жилых домах и стреляют по правительственным силам, и это очень усложняет действия правительственных сил против талибов", - цитирует Reuters члена совета провинции Газни Хасана Резаи.

Газни расположен на дороге, ведущей из Кабула на юг, в провинцию Кандагар и далее в Пакистан. Там продолжаются бои за город Кандагар.

Минобороны Афганистана говорит, что наносит по талибам авиаудары и проводит наземные операции, и в целом, как уверяет министерство, ситуация в Кандагаре остается под контролем правительства.

В воскресенье правительственные силы при поддержке авиации отбили атаку талибов на город Талукан - центр провинции Тахар на границе с Таджикистаном.

За несколько дней до того талибы вошли в Калаи-Нау - административный центр провинции Бадгис на границе с Туркменистаном, но были выбиты оттуда.

Пока талибы не взяли ни один из административных центров афганских провинций, но быстро развивают наступление вокруг них, беря под контроль менее крупные города, села и целые районы.

Это наступление талибы развернули после того, как новый президент США Джо Байден в апреле объявил, что Америка выведет свои части из Афганистана к 11 сентября этого года.