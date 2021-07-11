Генпрокуратура Армении не увидела ничего криминального в «синем молотке» Пашиняна

Ранее четыре оппозиционные силы подали в КС Армении иск о признании недействительными итогов парламентских выборов, состоявшихся 20 июня. Среди аргументов они указывают и угрозы насилия со стороны власти в отношении оппозиции.

Генпрокуратура Армении не нашла признаков насилия в демонстрации и.о. премьера Николом Пашиняном молотка во время предвыборных встреч, в чем его обвиняла оппозиция. Об этом заявил на заседании Конституционного суда представитель ГП Карен Бишарян.

По словам Бишаряна, истцы считают, что Пашинян с помощью молотка "призывал к насилию", что, по их мнению, переводит ситуацию в уголовную плоскость, однако это не так.

"Есть одно простое объяснение – "всякое насилие является принуждением, но не всякое принуждение – насилием". Следовательно, если речь идет о правовом принуждении, то здесь не может быть речи о насилии", – цитирует представителя прокуратуры Sputnik Армения.

Бишарян напомнил, что руководство правящей партии "Гражданский договор" неоднократно заявляло, что демонстрация молотка – это всего лишь символ "диктатуры закона". Исходя из этого, речь идет не о насилии, а о пресечении беззакония путем адекватных правовых мер.

Напомним, во время избирательной кампании досрочных парламентских выборов Никол Пашинян, выступая перед своими сторонниками, говорил о попытках запугивания граждан увольнением из Зангезурского медно-молибденового комбината, если они примут участие в митингах Пашиняна. По его словам, руководство комбината перешло все красные линии, и за это получит синим молотком по голове. "...Они перешли все красные линии и за это получат синим молотком по голове", - говорил он.