Пекин опроверг информацию о планах признать российский «Спутник V»

Генеральное консульство КНР во Владивостоке опровергло информацию о том, что Россия и Китай на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) готовы взаимно признать вакцины от коронавируса. Об этом сообщило в понедельник консульство.

Местное информагентство Deita ранее сообщало, что генконсул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь в интервью местным СМИ "дал понять, что Китай и Россия намерены объявить о взаимном признании китайской вакцины CoronaVac и российской вакцины "Спутник V" во время Восточного экономического форума в сентябре, передает ТАСС.

"Генеральное консульство Китая во Владивостоке серьезно заявляет, что данная информация не соответствует действительности. И в настоящее время Генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией", - говорится в сообщении.