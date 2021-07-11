Путин убежден: «Киеву Донбасс просто не нужен»

Президент РФ Владимир Путин считает, что киевские власти не заинтересованы в мирном возвращении Донбасса, потому что это помешает строить политику Украины на образе врага в лице России, передает Интерфакс.

«Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги Минска-1 и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «Анти-Россия». А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага, и добавлю - под протекторатом, контролем со стороны западных держав», - пишет Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля.