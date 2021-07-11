Как известно, в марте 2020 года чемпионат страны был приостановлен, а после старта нового сезона было принято решение проводить матчи без болельщиков. Исключение было сделано для четырех игр Евро-2020, но в них, понятное дело, азербайджанские футболисты участия не принимали.

На этой неделе впервые с начала пандемии любители футбола в Азербайджане смогут посетить матч с участием азербайджанской команды.

И вот 14 июля болельщики смогут впервые почти за 17 месяцев побывать на игре местной команды. В 21:00 на стадионе «Бакселл Арена» начнется ответная игра 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бакинским «Нефтчи» и тбилисским «Динамо». В первом матче «Нефтчи» победил со счетом 2:1. Билеты на ответную игру поступят в продажу завтра и будут стоить 5, 10 и 20 манат. Их можно будет приобрести в кассах стадиона.

Футбольный клуб «Нефтчи» объявил, что деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут в Фонд Возрождения Карабаха и Фонд YAŞAT.

Напомним, что лишь в минувшую субботу Оперативный штаб при Кабинете министров разрешил посещение болельщиками матчей еврокубков с участием азербайджанских клубов. Согласно решению, стадионы могут заполняться максимум наполовину при соблюдении всех ограничений, связанных с пандемией COVID-19.