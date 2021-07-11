В Азербайджане, по данным на 12 июля, за сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 40 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 337 323 случая заражения коронавирусом, из этого числа 330 802 человека благополучно прошли лечение, 4 987 пациентов клиник скончались. Лечение 1 534 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в Азербайджане проведено 3 858 551 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6 271 - за минувшие сутки.