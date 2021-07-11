Снова акция протеста в Тбилиси

В Тбилиси возобновилась акция протеста с требованием отставки правительства Грузии, проспект Руставели снова перекрыт, передает Sputnik Грузия.

Накануне в Тбилиси прошла аналогичная акция с требованием отставки премьер-министра и всего кабинета министров.

Вокруг здания парламента мобилизована полиция.

Акции протеста в Тбилиси начались в воскресенье, после смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был жестоко избит агрессивно настроенными противниками ЛГБТ-сообщества. Причины смерти молодого человека устанавливает экспертиза. По делу о нападении на Лексо Лашкарава МВД задержало пять человек.

В понедельник днем в парламенте Грузии произошла драка между оппозиционными и провластными депутатами.